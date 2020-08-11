Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было? – ФОТО

В понедельник, 10 августа, Беларусь вновь охватили антиправительственные протесты. Рассказываем вам о самом главном.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Во второй день протестов на улицы вышло не меньше людей, чем в первый. Как и сутками ранее, местные правоохранители попытались кинуть против протестующих весь возможный арсенал спецсредств.

Кроме ОМОНа, власти Беларуси задействовали военных и спецназ.

В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.

На некоторых опубликованных видео видно, как водители давят силовиков своими авто.

Местами действия протестующих дали желающий результат: ОМОН начал отступать.

О количестве пострадавших и задержанных на данный момент ничего неизвестно.

МВД Беларуси сообщает пока что об одном погибшем: мужчина якобы пытался кинуть в силовиков взрывное устройство, однако то взорвалось в его руках.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, 3 тысячи были задержаны.

Утром 10 августа протесты временно утихли; белорусская оппозиция пообещала продолжить борьбу за честные выборы в стране.