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Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО

08:41
Протесты в Беларуси, день второй: Как это было? – ФОТО - фото 1
Протесты в Беларуси, день второй: Как это было? – ФОТО

В понедельник, 10 августа, Беларусь вновь охватили антиправительственные протесты. Рассказываем вам о самом главном.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Во второй день протестов на улицы вышло не меньше людей, чем в первый. Как и сутками ранее, местные правоохранители попытались кинуть против протестующих весь возможный арсенал спецсредств.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203832

Кроме ОМОНа, власти Беларуси задействовали военных и спецназ.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203838

В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203837

На некоторых опубликованных видео видно, как водители давят силовиков своими авто.

Местами действия протестующих дали желающий результат: ОМОН начал отступать.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203835

О количестве пострадавших и задержанных на данный момент ничего неизвестно.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203836

МВД Беларуси сообщает пока что об одном погибшем: мужчина якобы пытался кинуть в силовиков взрывное устройство, однако то взорвалось в его руках.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203834

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, 3 тысячи были задержаны.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО - фото 203833

Утром 10 августа протесты временно утихли; белорусская оппозиция пообещала продолжить борьбу за честные выборы в стране.

 
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