Выборы в Беларуси: Лукашенко уверенно победил, но в это не верят

Выборы состоялись, но это еще не конец / 24 канал

Вечером в воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершились выборы президента страны.

Согласно данным экзит-полов, сокрушительную победу на выборах в очередной раз одержал действующий глава государства - Александр Лукашенко.

Считается, что за него отдали 79,7 % голосов, ближайший преследователь - Светлана Тихановская. За жену отрешенного от избирательного процесса блогера проголосовали - 6,8%.

Тихановская - главный соперник Лукашенко из тех, что не сидят или не бежали из страны

Известно, что не явка на выборы составаила под 80% и многие избирательные участки не спавились с нагрузкой и некоторые до сих пор не закрыты (особенно - заграничные).

Люди ждут и одновременно боятся перемен

Хотя данные экзит-полов якобы и намекают на то, что Лукашенко в шестой раз станет пезидентом Беларуси, однако полной уверенности в этом нет. Все дело в том, что выборы и изьбирательная кампания в авторитарной Беларуси прошли непрозрачно и с массовыми нарушениями.

В Минске и других городах страны все готово к силовому варианту

Собственно, из-за этого многие белорусы вышли на улицы и заявляют о массовых фальсификациях. Ситуация в стране накалена и не исключен как силовой вариант подавления, так и "цветная революция".