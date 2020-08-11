"Осталась слабой женщиной!": Тихановская оправдалась за выезд из Беларуси

"Осталась слабой женщиной!": Тихановская оправдалась за выезд из Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светалана Тихановская оправдалась за свой выезд в Литву.

Об сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на обращение политика в Youtube.

"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж - прим. ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять.Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - заявила Тихановская и попросила стороны конфликта воздержаться от насилия.

"Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - добавила политик.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси.