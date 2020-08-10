В Беларуси ОМОН устроил кровавую бойню, пострадали сотни человек – ФОТО

В Беларуси ОМОН устроил кровавую бойню, пострадали сотни человек – ФОТО, ВИДЕО

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Антиправительственные протесты охватили множество городов страны: Минск, Брест, Барановичи, Бобруйск и др.

В ответ власти стянули дополнительные силы и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие.

Наибольшего драматизма противостояние силовиков и противников Лукашенко достигло в белорусской столице: в какой-то момент в толпу въехала машина силовиков, один из протестующих сильно пострадал.

Однако такая картина наблюдалась не везде: по неподтверждённой информации, в некоторых городах страны сотрудники ОМОН отказались применять силу, опустили щиты и сняли шлемы.

Чем все закончилось?

На утро 10 августа протестующие разошлись по домам, пообещав попозже продолжить борьбу. В МВД республики заявили о "восстановлении контроля над ситуацией".

Сколько человек пострадало?

Пользователи сети сообщают о сотнях пострадавших и 213 задержанных. Точные данные пока что отсутствуют.

А что Лукашенко?

Президент РБ Александр Лукашенко пока никак не прокомментировал произошедшее и продолжает отмалчиваться.

Как отреагировала на протесты Светлана Тихановская?

Главный конкурент "Бацьки" на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала своих сторонников воздержаться от "провокаций".

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - заявила политик.

Что будет дальше?

Скорее-всего протесты постепенно утихнут и Лукашенко продолжит править страной.

Почему это произойдет?

Для смены режима протестующим нужен лидер и организованная политическая партия с "ячейками" на местах. К сожалению, Тихановская (см. ее высказывание выше – прим. ред.) и ее ближайшие сторонники не те люди, которые готовы рисковать.