Названа дата эвакуации украинцев из Италии: Все подробности

Названа дата эвакуации украинцев из Италии: Все подробности

Министр инфраструктуры Владислав Криклий раскрыл детали предстоящей эвакуации украинцев из Италии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На завтра у нас запланирован специальный рейс из города Тревизо… Граждане, которые оказались в изолированном состоянии, потому что находятся недалеко от Словении, не имеют возможности выехать, потому что фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс. Сегодня было принято соответствующее решение на заседании правительства", - заявил Криклий.

Владислав Криклий

Как уточнил министр, украинский борт вернет на Родину около 110 наших сограждан.

"Предварительно это будет во второй половине дня после обеда: время еще согласовывается… Мы хотим не только 110 или 111 граждан Украины забрать, а больше", - отметил политик.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.

14 марта глава МВД Арсен Аваков допустил ужесточение карантинных мер в Украине.