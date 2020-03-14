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Украина эвакуирует своих граждан из Италии: Раскрыты детали

14:40
Украина эвакуирует своих граждан из Италии: Раскрыты детали - фото 1
Украина эвакуирует своих граждан из Италии: Раскрыты детали

Кабмин разработал план по эвакуации украинцев, находящихся на территории Италии.

Италия расширяет карантин на всю страну
https://beztabu.net/novosti_t4952
Италия расширяет карантин на всю страну

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

Кроме того Кабмин обязал гостаможенную службу оперативно оформлять груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Во время пересечения украинской границы таможенники обязаны обеспечить первоочередное осуществление надлежащего контроля.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.

14 марта глава МВД Арсен Аваков допустил ужесточение карантинных мер в Украине.

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