Украина закрывает свои границы для иностранцев

Данилов заявил о закрытии границ

В течение 48 часов граждане других стран не смогут легально попасть на нашу территорию. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинскими паспортами и видами на жительство.

Об этом сегодня во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, в данный момент министерство иностранных дел занимется предупреждением всех стран о закрытии границ на две недели.

- Через две недели в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение, - подчеркнул Данилов. - У нас есть большая просьба, чтобы по возможности ограничить поездки за границу, ограничить туристические поездки за рубеж. Третий вопрос: все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом, будут иметь возможность вернутся в нашу страну. Однако в тех странах, в которых бушует коронавирус, они должны будут пройти необходимые процедуры обсервации.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что все работающие пункты пропуска и больницы оснастят экспресс-тестами для выявления штамма COVID-19. Правда, это утверждение может действовать лишь на бумаге.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.