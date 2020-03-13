Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина закрывает свои границы для иностранцев

15:32
Данилов заявил о закрытии границ - фото 1
Данилов заявил о закрытии границ

В течение 48 часов граждане других стран не смогут легально попасть на нашу территорию. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинскими паспортами и видами на жительство.

Об этом сегодня во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Аваков объявил о 12 случаях COVID-19 в Горловке и закрытии КПВВ

По его словам, в данный момент министерство иностранных дел занимется предупреждением всех стран о закрытии границ на две недели.

- Через две недели в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение, - подчеркнул Данилов. - У нас есть большая просьба, чтобы по возможности ограничить поездки за границу, ограничить туристические поездки за рубеж. Третий вопрос: все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом, будут иметь возможность вернутся в нашу страну. Однако в тех странах, в которых бушует коронавирус, они должны будут пройти необходимые процедуры обсервации.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что все работающие пункты пропуска и больницы оснастят экспресс-тестами для выявления штамма COVID-19. Правда, это утверждение может действовать лишь на бумаге.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса болезнь Алексей Данилов СНБО Граница Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Домашний матч Шахтера против Вольфсбурга отменен - фото 1
УЕФА отменил матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы
15:00
Боевиков делают полноценными участниками переговоров с согласия украинских властей - фото 1
Капитуляция на марше: Украина подписала документ, в котором признает "ДНР" и "ЛНР"
14:00
Аваков на заседании Кабмина заявил о закрытии КПВВ на Донбассе - фото 1
Аваков объявил о 12 случаях COVID-19 в Горловке и закрытии КПВВ
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00