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Аваков не исключил ужесточение карантина в Украине

13:00
Аваков не исключил ужесточение карантина - фото 1
Аваков не исключил ужесточение карантина

Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал ужесточение мер, направленных против эпидемии китайского коронавируса.

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Об этом он написал в Facebook.

"Президент и правительство приняли несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - заявил министр и рассказал, как нужно себя вести украинцам.

"ГЛАВНЫМ И ВАЖНЕЙШИМ нашим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком - правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.
Не нужно бравировать и смеяться – это касается каждого, не только вас – нужно минимизировать контакты среди людей и придерживаться гигиены и, тогда, мы снизим смертность от вируса очень серьезно", - отметил Арсен Аваков.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

14 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Пандемия коронавируса Арсен Аваков МВД Новости Украина
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