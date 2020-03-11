Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс

Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков запретил нардепам заграничные командировки из-за эпидемии китайского коронавируса.

Об этом написала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение Дмитрия Разумкова", - рассказала нардеп.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.

10 марта целый ряд авиакомпаний отменили полеты в Италию.