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Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс

11:20
Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс - фото 1
Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков запретил нардепам заграничные командировки из-за эпидемии китайского коронавируса.

Кабмин введет карантин по всей стране: Что изменится? – СМИ

Об этом написала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс - фото 197063

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение Дмитрия Разумкова", - рассказала нардеп.

Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс - фото 197064

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.

10 марта целый ряд авиакомпаний отменили полеты в Италию.

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карантин Верховна Рада Партия Слуга народа Новости Украина Эпидемия коронавируса
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