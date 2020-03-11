Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков запретил нардепам заграничные командировки из-за эпидемии китайского коронавируса.
Об этом написала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение Дмитрия Разумкова", - рассказала нардеп.
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.
10 марта целый ряд авиакомпаний отменили полеты в Италию.