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Кабмин введет карантин по всей стране: Что изменится? – СМИ

08:40
Кабмин введет карантин по всей стране: Что изменится? – СМИ - фото 1
Кабмин введет карантин по всей стране: Что изменится? – СМИ

В среду, 11 марта, Кабинет министров рассмотрит вопрос о введении ограничительных мер в Украине в связи с эпидемией китайского коронавируса.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на инсайд в правительстве.

"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.", - заявил источник.

Также инсайд уточнил, что "карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти". Кроме того будет введен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.

10 марта целый ряд авиакомпаний отменили полеты в Италию.

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Эпидемия коронавируса карантин Кабмин Новости Украина
Интерфакс Украина
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