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Наложился человеческий фактор: Раскрыты новые детали катастрофы Ан-26

15:41
Наложился человеческий фактор: Раскрыты новые детали катастрофы Ан-26 - фото 1
Наложился человеческий фактор: Раскрыты новые детали катастрофы Ан-26

Глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский сообщил новые подробности обстоятельств крушения военного самолета Ан-26.

Крушение Ан-26: Губернатор Харьковщины назвал вероятную причину катастрофы

Об сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе. Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство. На данный момент следователи рассматривают несколько версий произошедшего: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, ответственных за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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Крушение Ан-26 Олег Уруский Новости Украина
Без табу
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