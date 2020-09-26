Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Крушение Ан-26 Беларусь война на Донбассе Досье

Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности

20:50
Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности - фото 1
Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности

Из обломков самолета Ан-26, разбившегося на Харьковщине, достали бортовые самописцы.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал политик.

Чиновник надеется, что изъятые черные ящики в ближайшее время будут расшифрованы. На данный момент с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.

26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедий.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крушение Ан-26 Харьковская область Новости Украина
Укринформ
Другое на тему
Гибель Ан-26: Членам семей погибших выплатят компенсации - фото 1
Гибель Ан-26: Членам семей погибших выплатят компенсации
19:30
Зеленский приостановил полеты Ан-26 в Украине - фото 1
Зеленский приостановил полеты Ан-26 в Украине
16:30
Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта - фото 1
Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта
13:34
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30