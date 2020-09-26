Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности

Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности

Из обломков самолета Ан-26, разбившегося на Харьковщине, достали бортовые самописцы.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.



"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал политик.

Чиновник надеется, что изъятые черные ящики в ближайшее время будут расшифрованы. На данный момент с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.

26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедий.