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На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - ФОТО

22:35
На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - фото 1
На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина

В четверг, 16 апреля, в Херсонской области взорвался военный грузовик, перевозивший боеприпасы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел во время движения военной техники к месту дислокации. На одном из грузовиков произошло возгорание боеприпасов. Прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - ФОТО - фото 198818

По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 412 УКУ "Неосторожное уничтожение оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах").

На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - ФОТО - фото 198819

Обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие.

Напомним, на Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва.

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