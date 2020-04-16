На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - ФОТО

На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина

В четверг, 16 апреля, в Херсонской области взорвался военный грузовик, перевозивший боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел во время движения военной техники к месту дислокации. На одном из грузовиков произошло возгорание боеприпасов. Прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 412 УКУ "Неосторожное уничтожение оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах").

Обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие.

Напомним, на Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва.