На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - ФОТО
На Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина
В четверг, 16 апреля, в Херсонской области взорвался военный грузовик, перевозивший боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Инцидент произошел во время движения военной техники к месту дислокации. На одном из грузовиков произошло возгорание боеприпасов. Прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.
По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 412 УКУ "Неосторожное уничтожение оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах").
Обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие.
Напомним, на Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва.
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