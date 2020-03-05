В СБУ назвали настоящую причину взрывов в Балаклее

В СБУ подтвердили изначальную версию взрывов на складах боеприпасов

После того, как "Слуга народа" Давид Арахамия обманул всех и рассказал о том, что взрывы в Балаклее произошли "совсем не из-за диверсии", а для сокрытия хищений, в СБУ рассказали неудобную для "Слуг народа" правду.

Примечательно, что в Службе безопасности не торопились развенчать ложь лидера фракции "Слуга народа", а сделали это лишь в ответ на запрос издания "Украинская правда".

Как сказано в документе, основную версию следствия о том, что российские террористы сбросили взрывчатку на боеприпасы с беспилотника, подтвердила комплексная экспертиза Службы.

"Согласно заключению эксперта, радиолокационные станции госпредприятия "Украэрорух" зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата над территорией арсенала, а это было напрямую связано со сбросом неуправляемых боеприпасов на площадки открытого хранения боеприпасов", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, оперативники указали, что версия сокрытия недостатка боеприпасов на 560 миллионов гривен своего подтверждения не нашла. Как оказалось, на отсутствие снарядов на полмиллиарда установили в ходе аудиторской проверки 28 февраля 2017-го, но после, при выяснении конкретных обстоятельств пропажи БК, военные показали документы об отгрузке мин и снарядов на 559 миллионов 262 тысячи гривен.

Так что заявления Арахамии о том, что диверсия - "навязанная и политически ангажированная версия ЧП" - как раз и является политически ангажированной.

Напомним, 23 марта 2017-го на складах с боеприпасами в Балаклее начался масштабный пожар с детонацией боеприпасов. Снаряды разрывались несколько дней. В результате ЧП погибла пожилая женщина, а еще два человека получили ранения.

Кроме того, осколки повредили 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности.