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На Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва

19:13
На Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва - фото 1
На Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва

Во вторник, 14 апреля, в Донецкой области во время учений взорвался миномет. Есть жертва и раненные.

Под Хмельницким трагически погиб солдат ВСУ - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в результате инцидента погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций, еще 8 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

На Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва - фото 198683

По факту происшествия открыто производство . 2 ст. 414 УК Украины), решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

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