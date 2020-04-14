На Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва

На Донбассе во время учений взорвался миномет, есть жертва

Во вторник, 14 апреля, в Донецкой области во время учений взорвался миномет. Есть жертва и раненные.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в результате инцидента погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций, еще 8 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

По факту происшествия открыто производство (ч. 2 ст. 414 УК Украины), решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.