Нацгвардеец прострелил себе голову в суде

Нацгвардеец прострелил себе голову в суде

В понедельник, 29 июля, в Одессе солдат Нацгвардии прострелил себе голову. Прямо в здании суда.

По данным СМИ, ЧП приключилось в Киевском суде. Имя пострадавшего неизвестно. Сообщается лишь, что 20-летний солдат является уроженцем Тернополя и служит в 34-м отдельном конвойном батальоне Нацгвардии Украины.

По предварительной информации, он пытался покончить с собой, но остался жив. Впоследствии его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы.

Примечательно, что в день инцидента солдата обследовал психолог, который никаких "отклонений не заметил". Кроме того начальство пострадавшего не преминуло подчеркнуть, что старшие по званию на него давления не оказывали.

Напомним, ветеран АТО получил комнату с трупом. Видео по ссылке.