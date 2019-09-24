Под Хмельницким трагически погиб солдат ВСУ - ФОТО
Под Хмельницком трагически погиб солдат ВСУ - ФОТО
Под Хмельницким в одной из частей ВСУ трагический погиб военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как передает источник, сидя за рулем "Урал 4320", старший солдат протаранил бетонное ограждение.
Как результат, погиб военнослужащий, находящийся в кузове автомобиля.
На месте ЧП проходит следствие. По факту инцидента открыто уголовное производство ( "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины").
Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.
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