На Донбассе стартует обмен боевиков на заложников: террористы уже приехали

Возле Горловки начался очередной этап обмена пленными

Утром в четверг, 16 апреля, российские боевики привезли на неработающий КПВВ "Майорск" микроавтобусы с похищенными ими людьми и попавшими в плен бойцами АТО и ООС.

Украинская сторона отпущенных из СИЗО и тюрем убийц пока еще к месту обмена не доставила.

По предварительным данным, путинские наемники отпустят 19 человек, а взамен заберут 18. Кого именно намерен отпустить Киев, неизвестно.

В прошлый раз ради освобождения украинцев наша страна отдала важнейшего свидетеля крушения самолета MH17, а также без суда и приговора выдала Москве убийц из "Беркута".

Последние, правда, уверенные в своей безнаказанности при новой власти, показательно вернулись в Киев и свободно гуляют по улицам благодаря мере пресечения в виде личного обязательства.

Во сколько начнется сегодняшняя процедура обмена, еще не ясно.

Все освобожденные из неволи будут проходить двухнедельную процедуру обсервации, чтобы избежать распространения китайского коронавируса.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.