Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился

16:00
Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился - фото 1
Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу РФ Владимира Путина с наступающими праздниками и договорился о новом обмене пленных.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, состоявшегося 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа через территорию Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении Офиса президента.

Как уточняет источник, кроме обмена любезностями стороны "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине".

Напомним, что в начале декабря главы Украины и РФ провели совместную встречу во время "нормандского формата". Политикам удалось предварительно согласовать договоренности по обмену пленными и заключения новых газовых контрактов.

Спустя две недели упомянутые пункты начали воплощаться в жизнь. 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен пленными в формате "76 на 127", а на следующий день Украина и РФ договорились по транзиту газа. Подробности читайте по ссылке.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Новый год 2020 Обмен пленными газ Новости Украина
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