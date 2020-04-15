Украина вернет из плена десятки людей – Резников
Украина вернет из плена десятки людей – Резников
Украина вернет из плена российских боевиков десятки людей.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
"Речь идет о десятках людей, точно больше десяти, в этом перечне есть мужчины и женщины, в этом перечне и гражданские, и военные. Все они граждане Украины", - заявил политик и рассказал, кого Украина передаст России.
"Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать", - добавил министр.
Отметим, что по данным некоторых СМИ следующий обмен пленными состоится 16 апреля на КПВВ "Майорское". Из-за действующего карантина журналистов не пустят освещать процесс.
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