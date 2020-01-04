На Донбассе боевики сожгли жилой дом. Из-за ссоры – ВИДЕО

На Донбассе боевики сожгли жилой дом. Из-за ссоры – ВИДЕО

Во время празднования Нового года в с. Викторовка боевики сожгли жилой дом из-за ссоры со своими кураторами.

Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Как уточняет источник, террористы что-то не поделили со своими курораторами и применили в ответ пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2. В результате обстрелов сгорел жилой дом.

"В новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли между собой, были слышны взрывы гранат. Пламя от сожженного дома можно было видеть из украинских позиций", - заявили в ООС.

О пострадавших мирных жителях и потерях боевиков пока ничего не сообщается.

Напомним, 18 декабря 2019 г. оккупанты обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки. В результате обстрелов был ранен мирный житель. Позже его подобрали бойцы ВСУ и оказались первую медицинскую помощь. Подробности читайте по ссылке.