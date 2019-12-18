Боевики застрелили мирного жителя в Марьинке (ФОТО 18+)

Оккупанты убили жителя Марьинки

Днем в среду, 18 декабря, российские террористы в очередной раз продемонстрировали "готовность к примирению" с Украиной, а также показали, насколько опасны все попытки Зеленского и его команды отводить войска и запускать поезда в "дэнээрию".

Сегодня около полудня оккупанты решили пострелять из стрелкового оружия прямо по жилым кварталам прифронтовой Марьинки.

Одна из пуль попала в мирного жителя, который в это время шел по улице. Увидев, что мужчину ранило, бойцы ООС эвакуировали "трехсотого" и оказали ему первую медицинскую помощь. По дороге в больницу пострадавший от рук тех, перед кем, по мнению Сергея Сивохо, нужно извиниться, скончался.

"Эта гибель мирного жителя в Марьинке в очередной раз доказывает, насколько беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", - подчеркнули в штабе Операции объединенных сил.

Совпадает ли мнение офицеров с позицией Зе команды, неизвестно.

Напомним, во время встречи лидеров "нормандской четверки" прошла личная встреча Путина и Зеленского. Никаких соглашений на ней заключено не было. Главарь РФ требовал выборы на Донбассе без передачи границы под контроль ГПСУ, а Зеленский на это не пошёл.

В общем, встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов, кроме обмена пленными. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.