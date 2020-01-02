ВСУ озвучили потери боевиков за 2019 год. Цифра впечатляет

ВСУ озвучили потери боевиков за 2019 год. Цифра впечатляет

Пресс-служба Операции объединенных сил озвучила потери российско-оккупационных войск за 2019 год.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ООС.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек; вооружений и военной техники - 110 единиц", - заявили в ООС и пообещали и дальше сдерживать агрессора.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что на данный момент между Украиной и РФ продолжаются переговоры по составлению обменных списков и перемирия на фронте. Как бы там ни было, но вряд ли какие-либо договоренности помогут остановить провокации боевиков: террористы ежедневно обстреливают позиции украинских войск. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.