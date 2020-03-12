МИД снова эвакуирует украинцев из Китая
Министерство иностранных дел запланировало очередную эвакуацию украинцев из Китая.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, пребывающих в Ухане. Из них десять изъявили желание эвакуироваться", - заявил министр и призвал "китайских" украинцев обращаться в посольство Украины.
Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.
На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.
5 марта эвакуированные покинули место карантина и отправились домой.