МИД снова эвакуирует украинцев из Китая

МИД снова эвакуирует украинцев из Китая

Министерство иностранных дел запланировало очередную эвакуацию украинцев из Китая.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, пребывающих в Ухане. Из них десять изъявили желание эвакуироваться", - заявил министр и призвал "китайских" украинцев обращаться в посольство Украины.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

5 марта эвакуированные покинули место карантина и отправились домой.