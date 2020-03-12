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МИД снова эвакуирует украинцев из Китая

14:20
МИД снова эвакуирует украинцев из Китая - фото 1
МИД снова эвакуирует украинцев из Китая

Министерство иностранных дел запланировало очередную эвакуацию украинцев из Китая.

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Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, пребывающих в Ухане. Из них десять изъявили желание эвакуироваться", - заявил министр и призвал "китайских" украинцев обращаться в посольство Украины.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

5 марта эвакуированные покинули место карантина и отправились домой.

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Китай Дмитрий Кулеба МИД Украины Новости
Украинская правда
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