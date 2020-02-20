Забросали камнями: Эвакуированных встретили в Новых Санжарах – ФОТО

Автобус с эвакуированными прибыл на место: Его забросали камнями – ФОТО, ВИДЕО

Вечером 20 февраля колонна автобусов с украинцами из Уханя прибыла в поселок Новые Санжары. Ее тут же атаковали местные жители.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Около 18: 55 правоохранители оттеснили митингующих с дороги. Спустя 20 минут дорога к медицинскому центру была полностью освобождена.

В 19:40 столкновения между протестующими и нацгвардейцами вновь возобновились: местные подожгли баррикаду и закидали камнями транспортную колонну.

У некоторых автобусов разбиты стекла.

Около 19:56 эвакуированные проехали к месту назначения.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев. Подробнее об этом читайте здесь.