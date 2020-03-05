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В Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя закончился карантин (ФОТО+ВИДЕО)

13:30
В Новых Санжарах зараженных коронавирусом не оказалось - фото 1
В Новых Санжарах зараженных коронавирусом не оказалось

Днем в четверг, 5 марта, санаторий нацгвардии открыл свои ворота для выхода пребывавших там в двухнедельной обсервации украинцев. Праздновать свою "невероятную победу" в Полтавскую область прибыл даже президент Зеленский.

Сегодня к 12:00 в поселок прибыли высокопоставленные чиновники, которые объявили о том, что отныне эвакуированные могут разъезжаться по домам, а сам карантин (или Обсервацию) назвали успешно реализованной властями операцией.

300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя

По случаю завершения двухнедельного срока все пребывающие в санатории украинцы надели белые футболки с высокопарной надписью "14 дней обсервации ради безопасности страны". Некоторое ощущение дикости подобным проявлениям приносят тот факт, что правительство больше месяца не могло адекватно организовать эвакуацию своих сограждан из Уханя, а также что коронавирус в страну все же проник - благодаря отсутствию карантинных мер для въезжающих окольными путями из Италии.

Тем не менее, в Новых Санжарах сегодня царит атмосфера радости, поскольку 148 украинцев, 33 сопровождающих их и 27 иностранцев из восьми стран мира оказались вне зоны карантина.

Вышла в свет и уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая две недели пряталась от работы в обсервации "для поддержки пребывающих там людей".

В Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя закончился карантин (ФОТО+ВИДЕО) - фото 196828

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев.

После драк и провокаций копы открыли пять уголовных дел. Так, в ЕРДР внесли сведения о совершении преступлений, квалифицированных по статьям 293 УК Украины - "Групповое нарушение общественного порядка", 294 - "Массовые беспорядки", 161 - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", 279 - "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" и 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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Коронавирус из Китая болезнь Новые Санжары Полтавская область Новости Зоряна Скалецкая
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