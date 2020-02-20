"Мы против!": Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому

"Мы против!": Депутаты Санжар обратились к Зеленскому

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не селить в местной больнице лиц, эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Учитывая мнение общества поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина) категорически ПРОТИВ размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Медицинский центр "Новые Санжары", - заявили чиновники и попросили отнестись к их решение с пониманием.

Отметим, что заявление местных депутатов о непригодности медучреждения "Новые Санжары" скорее всего не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. Как это было? ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.