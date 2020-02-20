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Под Полтавой спецназовцы избили протестующих против прибытия эвакуированных из Китая ВИДЕО

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Украинцы демонстрируют свою дикость

Утром в четверг, 20 февраля, у жителей целого ряда областей начисто снесло крышу из-за вбросов о том, что прибывающих из КНР граждан будут везти к ним в регион.

Наиболее активными оказались жители поселка городского типа Новые Санжары, которые непонятно почему продемонстрировали гостеприимность и заблокировали трассу, через которую якобы должны везти эвакуированных.

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Люди соорудили импровизированный блокпост, а к ним мгновенно направили спецназ полиции. В итоге на месте начались локальные стычки активистов с ментами. Закончились они, само собой, задержаниями. Судя по записи, которую показали на странице "ХС Харьков” в Facebook, мусора действовали весьма жестко.

Смотрите видео стычек протестующих с полицией в Новых Санжарах онлайн:

Кроме того, на аналогичную акцию собрались и под Тернополем, где пока обошлось без замесов. Правда, вместо копов протестующие увидели военные грузовики. В минобороны наличие техники пояснили проводящимися учениями.

Стоит отметить, что такая ситуация стала возможна из-за дебильной организации эвакуации чиновниками МОЗа и Кабмином в целом, а также из-за активного раскачивания населения ряда регионов российскими террористами и украинскими политиками.

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