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Ляшко забросали презервативами с вазелином - СМИ

14:49
Ляшко забросали презервативами с вазелином - фото 1
Ляшко забросали презервативами с вазелином

Во вторник, 19 ноября, Олег Ляшко прибыл в Бориспольский горсуд для судебного разбирательства из-за драки с Андреем Герусом. Но не обошлось без происшествий.

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Об этом сообщает "Страна".

Как передает источник, у здания Фемиды собралось несколько десятков человек, поддерживающих радикала. Но это не спасло его от вердикта движения "Вирок" : активисты ГО забросали политика презервативами с вазелином.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (ч. 2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и попросила суд арестовать политика.

Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса. Больше об этом читайте здесь.

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Олег Ляшко Борисполь суд Новости Украина
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