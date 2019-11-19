Ляшко забросали презервативами с вазелином - СМИ

Ляшко забросали презервативами с вазелином

Во вторник, 19 ноября, Олег Ляшко прибыл в Бориспольский горсуд для судебного разбирательства из-за драки с Андреем Герусом. Но не обошлось без происшествий.

Об этом сообщает "Страна".

Как передает источник, у здания Фемиды собралось несколько десятков человек, поддерживающих радикала. Но это не спасло его от вердикта движения "Вирок" : активисты ГО забросали политика презервативами с вазелином.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (ч. 2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и попросила суд арестовать политика.

Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса. Больше об этом читайте здесь.