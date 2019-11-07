Ляшко отлупил слугу народа и "оправдался" - ФОТО, ВИДЕО

Ляшко отлупил слугу народа и «оправдался» - ВИДЕО

Вечером, 6 ноября, случилось непредвиденное: радикал Олег Ляшко снова дал о себе знать. Как всегда со скандалом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как передают участники событий, ЧП произошло на территории аэропорта "Борисполь". Олег Ляшко будто бы случайно встретил "слугу народа" Андрея Геруса и тут все закрутилось, завертелось.

"Ты предатель, ты запустил сюда россиян. Ты, поддонок, за деньги людей ездишь по ЗОДу (зал официальных делегаций – прим. ред.)", - в неистовстве вопил Ляшко, распуская руки.

Закончилось все печально: Герус отделался несколькими ударами от Ляшко и порванной рубашкой.

Позже стороны конфликта прокомментировали инцидент.

"Сегодня случайно увидел в ЗОД «слугу народа» Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал радикал в Facebook.

А вот другой участник конфликта, - Андрей Герус, - несколько иного мнения об этой ситуации.

"Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, которые сопровождались ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой «немонополист» (Ринат Ахметов – прим. ред.). Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - заявил политик.

Напомним, что после победы Владимира Зеленского, Олег Ляшко постепенно начал сходить с информационного Олимпа. Периодически он пытался напомнить о себе всевозможными пассажами, но это ему не помогло. В июле 2019 г. он проиграл выборы в Раду и вовсе остался не у дел.