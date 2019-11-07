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Ляшко отлупил слугу народа и "оправдался" - ФОТО, ВИДЕО

09:57
Ляшко отлупил слугу народа и «оправдался» - ВИДЕО - фото 1
Ляшко отлупил слугу народа и «оправдался» - ВИДЕО

Вечером, 6 ноября, случилось непредвиденное: радикал Олег Ляшко снова дал о себе знать. Как всегда со скандалом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как передают участники событий, ЧП произошло на территории аэропорта "Борисполь". Олег Ляшко будто бы случайно встретил "слугу народа" Андрея Геруса и тут все закрутилось, завертелось.

"Ты предатель, ты запустил сюда россиян. Ты, поддонок, за деньги людей ездишь по ЗОДу (зал официальных делегаций – прим. ред.)", - в неистовстве вопил Ляшко, распуская руки.

Закончилось все печально: Герус отделался несколькими ударами от Ляшко и порванной рубашкой.

Ляшко отлупил слугу народа и 'оправдался' - ФОТО, ВИДЕО - фото 190812

Позже стороны конфликта прокомментировали инцидент.

"Сегодня случайно увидел в ЗОД «слугу народа» Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал радикал в Facebook.

Ляшко отлупил слугу народа и 'оправдался' - ФОТО, ВИДЕО - фото 190811

А вот другой участник конфликта, - Андрей Герус, - несколько иного мнения об этой ситуации.

"Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, которые сопровождались ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой «немонополист» (Ринат Ахметов – прим. ред.). Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - заявил политик.

Ляшко отлупил слугу народа и 'оправдался' - ФОТО, ВИДЕО - фото 190810

Напомним, что после победы Владимира Зеленского, Олег Ляшко постепенно начал сходить с информационного Олимпа. Периодически он пытался напомнить о себе всевозможными пассажами, но это ему не помогло. В июле 2019 г. он проиграл выборы в Раду и вовсе остался не у дел.

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Олег Ляшко Андрей Герус Партия Слуга народа драка Борисполь Новости Украина
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