Ляшко получил подозрение. За то самое дело - ВИДЕО

Ляшко получит подозрение. За то самое дело

Олег Ляшко получил подозрение за драку с Андреем Герусом.

Об этом радикал написал в Facebook.

"Сегодня на 11 часов еду в Бориспольскую прокуратуру для вручения мне подозрения «за насилие против государственного деятеля». Не исключаю, что уже сегодня суд выполнит команду и ограничит мою свободу передвижения и действий как лидера оппозиционной партии", - заявил политик и призвал правоохранительные органы открыть дело на Геруса.

"Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью. А судебный процесс против меня станет новым Нюрнбергским процессом против власти, которая изменяет и продает Украину!", - отметил радикал.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

13 ноября радикал Олег Ляшко сообщил о вызове на допрос в прокуратуру. Он пообещал прийти.

Позже в прокуратуре заявили, что политику грозит срок до 7 лет лишения свободы.