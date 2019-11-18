Прокуратура просит арестовать Ляшко. Раскрыты детали
Прокуратура просит арестовать Ляшко. Раскрыты детали
Прокуратура просит суд арестовать Олега Ляшко из-за избиения Андрея Геруса.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
"В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Отметим, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.
18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (ч. 2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля").
Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса. Больше об этом читайте здесь.
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