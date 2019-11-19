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"Народный фронт" возьмет Ляшко на поруки - заявление

08:40
Народный фронт возьмет Ляшко на поруки - заявление - фото 1
Народный фронт возьмет Ляшко на поруки - заявление

Намедни стало известно о возможном аресте Олега Ляшко из-за драки с Андреем Герусом. Партия "Народный фронт" сильно возмутилась этим обстоятельством и пообещала внести залог за главного радикала страны.

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Об этом заявила пресс-служба политсилы.

"Мы уверены, что толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - заявили в "Народном фронте" и пообещали поддержать главу Радикальной партии.

"Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", - отмечается в заявлении политсилы.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (ч. 2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и попросила суд арестовать политика.

Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса. Больше об этом читайте здесь.

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