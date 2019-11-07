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Ляшко отлупил Геруса: полиция открыла дело

14:51
Ляшко отлупил Геруса: полиция открыла дело - фото 1
Ляшко отлупил Геруса: полиция открыла дело

Национальная полиция Украины открыла дело по факту драки радикала Олега Ляшко и слуги народа Андрея Геруса.

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Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на пресс-секретаря "НП" Киевской области Николая Жуковича.

По данным полиции, ни одна из сторон конфликта не подавала жалобу, однако стражей закона это не остановило.

Ляшко отлупил Геруса: полиция открыла дело - фото 190853

Николай Жукович

"Наверное, это будет учтено (что Герус имеет статус нардепа - прим. ред.). Но никто из конфликтующих сторон в полицию не обращался. Какая статья будет пока четко не решен. Может быть и хулиганство, может быть и угроза деятелю ... Сейчас решают", - сказал Жукович.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

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Олег Ляшко Андрей Герус Партия Слуга народа Борисполь Новости Украина
РБК Украина
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