Ляшко отлупил Геруса: полиция открыла дело

Ляшко отлупил Геруса: полиция открыла дело

Национальная полиция Украины открыла дело по факту драки радикала Олега Ляшко и слуги народа Андрея Геруса.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на пресс-секретаря "НП" Киевской области Николая Жуковича.

По данным полиции, ни одна из сторон конфликта не подавала жалобу, однако стражей закона это не остановило.

Николай Жукович

"Наверное, это будет учтено (что Герус имеет статус нардепа - прим. ред.). Но никто из конфликтующих сторон в полицию не обращался. Какая статья будет пока четко не решен. Может быть и хулиганство, может быть и угроза деятелю ... Сейчас решают", - сказал Жукович.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.