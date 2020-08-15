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Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Вчера, 21:03
Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ - фото 1
Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Президент РБ Александр Лукашенко пригрозил беларусам оккупацией страны российскими войсками.

Штаб Тихановской начал готовиться к приему власти в Беларуси

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Александр Лукашенко и раскрыл договоренности с Путиным.

мы с ним (Путиным, - прим. ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана Всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил президент РБ.

Отметим, что….

Александр Лукашенко неоднократно критиковал Украину за потерю Крыма и части Донбасса, подчеркивая, что он готов сражаться за каждый клочок родной земли. Теперь же "Бацька" планирует безоговорочно сдать Беларусь за одно лишь фиктивное сохранение своего трона и гарантию собственной неприкосновенности.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.

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