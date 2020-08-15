Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ
Президент РБ Александр Лукашенко пригрозил беларусам оккупацией страны российскими войсками.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Александр Лукашенко и раскрыл договоренности с Путиным.
"И мы с ним (Путиным, - прим. ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана Всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил президент РБ.
Отметим, что….
Александр Лукашенко неоднократно критиковал Украину за потерю Крыма и части Донбасса, подчеркивая, что он готов сражаться за каждый клочок родной земли. Теперь же "Бацька" планирует безоговорочно сдать Беларусь за одно лишь фиктивное сохранение своего трона и гарантию собственной неприкосновенности.
Что было ранее?
9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.
Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.
Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.