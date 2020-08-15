Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Президент РБ Александр Лукашенко пригрозил беларусам оккупацией страны российскими войсками.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Александр Лукашенко и раскрыл договоренности с Путиным.

"И мы с ним (Путиным, - прим. ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана Всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил президент РБ.

Отметим, что….

Александр Лукашенко неоднократно критиковал Украину за потерю Крыма и части Донбасса, подчеркивая, что он готов сражаться за каждый клочок родной земли. Теперь же "Бацька" планирует безоговорочно сдать Беларусь за одно лишь фиктивное сохранение своего трона и гарантию собственной неприкосновенности.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.