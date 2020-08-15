Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси

Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси

В субботу, 15 августа, президент РБ Александр Лукашенко обсудил с главой РФ Владимиром Путиным протесты в Беларуси.

Об этом сообщает Белта.

"Защита Беларуси сегодня это не менее, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства. Это пример другим, если белорусы не выдержат, эта волна (протестов – прим. ред.) пойдет туда дальше. Поэтому в нас так вцепились", - прокомментировал свои страхи Александр Лукашенко в преддверии беседы с Путиным.

В обед 15 августа политики провели телефонный разговор. Его детали на данный момент не сообщаются. Согласно сводке Кремля, главы государств выразили уверенность, что белорусский кризис будет вскоре урегулирован и самое главное не допустить, чтобы им воспользовались "деструктивные силы".

И это все?

Вряд ли. Предположительно, "Бацька" попросил Кремль вмешаться в дела Беларуси в случае окончательной потери контроля над ситуацией в стране.

Ранее некоторые оппозиционные СМИ сообщали об отправке российского спецназа в РБ. Несмотря на то, что эти слухи так и не подтвердились, в будущем они могут стать явью.

В пользу такого варианта событий свидетельствует шквал критики росСМИ в отношении протестующих в Беларуси и скандальные заявления некоторых российских пропагандистов.

Так, на днях гендиректор Russia Today (одного из рупоров Кремля – прим. ред.) Маргарита Симоньян прямым текстом заявила, что в РБ нужно послать "вежливых людей". Как и ожидалось, ее слова вызвали настоящую бурю в сети, однако какой-либо ответной реакции ни со стороны Лукашенко, ни Кремля так и не последовало.