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Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси

14:58
Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси - фото 1
Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси

В субботу, 15 августа, президент РБ Александр Лукашенко обсудил с главой РФ Владимиром Путиным протесты в Беларуси.

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Об этом сообщает Белта.

"Защита Беларуси сегодня это не менее, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства. Это пример другим, если белорусы не выдержат, эта волна (протестов прим. ред.) пойдет туда дальше. Поэтому в нас так вцепились", - прокомментировал свои страхи Александр Лукашенко в преддверии беседы с Путиным.

В обед 15 августа политики провели телефонный разговор. Его детали на данный момент не сообщаются. Согласно сводке Кремля, главы государств выразили уверенность, что белорусский кризис будет вскоре урегулирован и самое главное не допустить, чтобы им воспользовались "деструктивные силы".

И это все?

Вряд ли. Предположительно, "Бацька" попросил Кремль вмешаться в дела Беларуси в случае окончательной потери контроля над ситуацией в стране.

Ранее некоторые оппозиционные СМИ сообщали об отправке российского спецназа в РБ. Несмотря на то, что эти слухи так и не подтвердились, в будущем они могут стать явью.

В пользу такого варианта событий свидетельствует шквал критики росСМИ в отношении протестующих в Беларуси и скандальные заявления некоторых российских пропагандистов.

Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси - фото 204075

Так, на днях гендиректор Russia Today (одного из рупоров Кремля – прим. ред.) Маргарита Симоньян прямым текстом заявила, что в РБ нужно послать "вежливых людей". Как и ожидалось, ее слова вызвали настоящую бурю в сети, однако какой-либо ответной реакции ни со стороны Лукашенко, ни Кремля так и не последовало.

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