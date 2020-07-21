Луцкий террорист бросил в правоохранителей гранату и обстрелял дрон СБУ

Луцкий террорист бросил в правоохранителей гранату и обстрелял дрон СБУ

Луцкий террорист, захвативший автобус с заложниками, обстрелял дрон СБУ и бросил на землю взрывоопасный предмет.

Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"На месте происшествия сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник совершил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал ", - заявил заместитель Авакова.

Как уточнил Геращенко, на данный момент правоохранители продолжают переговоры с террористом. К сожалению, тот не идет на уступки и не позволяет передать заложникам еду и воду.

"Наверное, насмотрелся разных фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет близко подходить к автобусу, то он его взорвет ", - добавил Антон Геращенко.

Напомним, что…

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе. На данный момент на месте ЧП работают правоохранители.