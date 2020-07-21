Захватчик автобуса в Луцке заявил о бомбе в людном месте города (ФОТО+ВИДЕО)

Террорист угрожает взорвать три бомбы

Террорист, который сегодня утром взял около 20 пасажиров рейсового микроавтобуса в заложники, утверждает, что взорвет бомбу не только в транспортном средстве, но и в одном из мест скопления людей в Луцке.

Свои требования злоумышленник опубликовал в соцсетях и выложил на странице в YouTube под ником "Максим Плохой".

Текст заявления неадеквата явно свидетельствует о том, что он находится не в себе. Террорист хочет, чтобы топовые политики и чиновники признались в том, что являеются "террористами в законе".

"С днем антиистемы. Религиозно-политическая, олигархическая система власти суть террор. Государство всегда было и есть первый террорист. СО мной много людей, авт. оружие, гранаты, две бомбы, третья - в людном месте города; все взорвутся если не будет следующего: главы судов (КСУ, ВС), высшей рады правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор криминально-исполнительной службы, премьер, глава верховной рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Онуфрий, Филарет, Епифаний, Шевчук, Ахмед Тамим, а также Порошенко, Коломойский, Медведчук, Пинчук, - все выкладывают в соцсети видеообращение со словами: "ФИО, должность, я - террорист в законе. Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: "фильм "Земляне" 2005 года. Правда из уст 24 спасет жизни всем", - написал террорист.

Кроме того, он заявил о том, что его гибель никак не поможет предотвратить взрывы бомб, которые он заложил.

Весьма идиотское заявление он опубликовал и в YouTube.

В то же время в МВД заявили о том, что Максим Плохой является автором книги "Философия преступника", в которой он описывает свои долгие годы пребывания за решеткой.

На инцидент уже отреагировал сам глава государства, который объявил, что "взял ситуацию под личный контроль". Очень хочется надеяться на то, что этот контроль будет не таким, как ситуация с расстрелом эвакуационных групп террористами на Донбассе, когда раненый сержант ВСУ четверо суток ждал помощи, но скончался, пока чиновники пытались провести какие-то переговоры с оккупантами.