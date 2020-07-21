"Работают профессионалы": Зеленский отреагировал на инцидент в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на захват автобуса в Луцке.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.
Отвечая на вопросы СМИ, президент отметил, что знает о всех деталях развития ситуации с захватом автобуса в областном центре Волыни.
"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватила заложников, поэтому не могу говорить о деталях", - сказал глава государства.
Также политик добавил, что в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса Президента.
Что было ранее?
21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.
Максим Кривош
Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе. На данный момент на месте ЧП работают правоохранители.