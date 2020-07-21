"Работают профессионалы": Зеленский отреагировал на инцидент в Луцке

"Работают профессионалы": Зеленский отреагировал на инцидент в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на захват автобуса в Луцке.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

Отвечая на вопросы СМИ, президент отметил, что знает о всех деталях развития ситуации с захватом автобуса в областном центре Волыни.

"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватила заложников, поэтому не могу говорить о деталях", - сказал глава государства.

Также политик добавил, что в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса Президента.

Что было ранее?

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

Максим Кривош

Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе. На данный момент на месте ЧП работают правоохранители.