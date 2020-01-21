Лавров и Шойгу остаются: В России сформировали новое правительство

Лавров и Шойгу остаются: В России сформировали новое правительство

Во вторник, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал новое правительство.

Об этом сообщают РосСМИ.

Обновленный состав Правительства РФ выглядит следующим образом:

Премьер-министр — Михаил Мишустин, Первый вице-премьер — Андрей Белоусов

Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Дмитрий Чернышенко

Министры: министр иностранных дел — Сергей Лавров, министр транспорта — Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли — Денис Мантуров, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, Министр спорта — Олег Матыцин, министр обороны — Сергей Шойгу, министр просвещения — Сергей Кравцов, министр здравоохранения — Михаил Мурашко,

министр культуры — Ольга Любимова, министр ГО и ЧС — Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов, министр внутренних дел — Владимир Колокольцев, министр юстиции — Константин Чуйченко, министр науки и высшего образования — Валерий Фальков, министр энергетики — Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, министр экономического развития — Максим Решетников, министр финансов — Антон Силуанов, министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.

Отметим, что в кабинете Мишустина остались лица, непосредственно ответственные за дипломатическую и вооруженную агрессию против Украины – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Последнего, как и Дмитрия Медведева, в свое время называли преемником Владимира Путина. Однако тот судя по всему в отставку идти не намерен и твердо нацелен на реформирование политической системы РФ. В частности, будут ослаблены полномочия президента и сформирован орган, сходный с советским Политбюро.

Подобная структура власти позволит Путину направлять внутреннюю и внешнюю политику даже после завершения президентских полномочий в 2024 г.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу, что многие восприняли как начало транзита власти. Немного погодя глава правительства РФ Дмитрий Медведев подал в отставку. Подробности читайте по ссылке.