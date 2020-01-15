Правительство РФ ушло в отставку, Путин объявил себя "императором"

Путин получил полное управление Россией

В среду, 15 января, главарь страны-террориста, который ничего не боится больше потери власти, выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, во время чего заявил о том, как намерен решить все свои условные проблемы.

Плешивый диктатор долго говорил о том, что у России все еще остались имперские абмиции, а также заявил, что в Конституции страны-террориста нужно закрепить приоритет над международными нормами и законами.

Кроме того, окрыленный расцветом фактического фашизма в РФ Путин, объявил о необходимости значительно расширить его полномочия на неопределенный срок, пока в России не проведут референдум. Впрочем, инициативы главаря страны-агрессора заключаются отнюдь не в увеличении власти президента, а наоборот. Судя по всему, 67-летний кровавый правитель готовится уйти на покой, но намерен руководить страной, будучи на пенсии.

Так, согласно предложению Путина, в российскую конституцию впишут серьезное ужесточение требований к кандидатам в президенты. Они должны жить в РФ не менее 25 лет и никогда при этом не иметь ни другого гражданства, ни даже вида на жительство. Этот пункт может отсеять всех оппозиционных либералов и дать возможность главарям РФ беспрепятственно протащить на должность нужного им канидата.

Кроме того, в России могут вернуть ограничение на пребывание одного человека на посту главы государства - не больше двух сроков в одно лицо. И это значит, что Путин в следующих выборах участие принимать уже не сможет.

А вот управление страной после принятия соответствующих норм может изменить баланс власти в РФ в сторону ручной для Путина и элиты Госдумы. Парламент наделят возможностью утверждать кандидатуры премьера и вице-премьеров, а президент не сможет отклонить утвержденный парламентом состав кабмина.

Впрочем, главарь России сможет увольнять от должности и премьера, и его заместителей, а назначения террористов из силовых ведомств без согласования Совфеда станет невозможным. Последняя инстанция также получит право на отстранение судей Верховного и Конституционного судов.

Сразу после этих высказываний Путина премьер Дмитрий Медведев объявил о своей отставке, подчеркнув, что пока новое правительство не будет собрано, ВВХ станет руководить страной единолично. Так что с сегодняшнего дня в России, де-факто, появился свой император, который, судя по всему, в ближайшее время намерен уходить со сцены, но остаться у руля.