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Госдума России утвердила нового премьера. Против не высказался никто

14:51
Госдума России утвердила нового премьера. Против не высказался никто - фото 1
Госдума России утвердила нового премьера. Против не высказался никто

В четверг, 16 января, Госдума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Это решение поддержали 383 депутата.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

Выступая перед парламентом, новый премьер озвучил основные цели, которые стоит перед правительством России.

"Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все — планы, ресурсы. Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит", - заявил Мишустин, упустив какие-либо детали о будущих членах своего кабинета.

Перед выступлением политика практически все партии выступили с поддержкой политика. Исключением стала лишь КПРФ, однако во время голосования против кандидатуры Мишустина не выступил никто: 383 депутата проголосовали "за", 41 человек воздержался.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу, что многие восприняли как начало транзита власти. Немного погодя глава правительства РФ Дмитрий Медведев подал в отставку. Подробности читайте по ссылке.

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