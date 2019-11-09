Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло тысячи документов по делу компании Гладковского

Детективы НАБУ вынесли из минобороны документацию по Гладковскому

Детективы антикоррупционного бюро забрали у министерства обороны 15 томов документов, связанных с соглашениями между министерством обороны и корпорацией "Богдан".

В пресс-службе минобороны заявили о том, что правоохранители расследуют закупки вооружения и военной техники у компании Гладковского для нужд ВСУ.

Интересуют следователей ценники на санитарные авто "Богдан-2251" и грузовики "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317", которые были куплены министерством обороны с 2015 по 2019 годы.

Детективы надеются понять, почему каждый год цены на эти автомобили вырастали на 30%, а также насколько законно были заключены дополнительные соглашения, без которых выполнение оборонного заказа в целом было бы невозможно.

Как известно, детективы-аудиторы антикоррупционного бюро будут работать в минобороны как минимум еще два месяца.

По данным САП, соратник Петра Порошенко Олег Гладковский, который ранее был заместителем секретаря СНБО, использовал служебное положение для увеличения ценников на нужные министерству обороны машины.

Напомним, что имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.

21 октября экс-чиновник вышел на свободу.