Коронавирус скосил еще почти 3600 украинцев

Утром в пятницу, 25 сентября, в Центре общественного здоровья обновили данные официальной статистики по количеству зараженных COVID-19. Похвастаться успешным противодействием распространению болезни никто не может. Кроме, разумеется, Зе команды, которой мерещится эффективная борьба.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3565 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество выявленных инфицированных составило 191 671.

Что же касается реальных цифр, то они могут быть куда большими, поскольку проводимого тестирования не хватает даже для подтверждения COVID-19 у людей с пневмониями и другими симптомами болезни. Бессимптомным в государственных лабораториях вообще не делают ПЦР-тесты, а о массовых проверках на антитела все давно уже забыли.

Кроме того, за вчерашний день в больницах скончилась 70 человек.

- С момента начала пандемии 3827 зараженных умерли. 85133 выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели 1675 человек, - отметили в ЦОЗ.