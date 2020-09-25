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Коронавирус скосил еще почти 3600 украинцев

10:00
Коронавирус скосил еще почти 3600 украинцев - фото 1

Утром в пятницу, 25 сентября, в Центре общественного здоровья обновили данные официальной статистики по количеству зараженных COVID-19. Похвастаться успешным противодействием распространению болезни никто не может. Кроме, разумеется, Зе команды, которой мерещится эффективная борьба.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3565 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество выявленных инфицированных составило 191 671.

Коломойский заразился коронавирусом, - СМИ

Что же касается реальных цифр, то они могут быть куда большими, поскольку проводимого тестирования не хватает даже для подтверждения COVID-19 у людей с пневмониями и другими симптомами болезни. Бессимптомным в государственных лабораториях вообще не делают ПЦР-тесты, а о массовых проверках на антитела все давно уже забыли.

Кроме того, за вчерашний день в больницах скончилась 70 человек.

- С момента начала пандемии 3827 зараженных умерли. 85133 выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели 1675 человек, - отметили в ЦОЗ.

Коронавирус скосил еще почти 3600 украинцев - фото 205917

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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