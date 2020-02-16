Коронавирус распостраняется: количество зараженных перевалило за 69 тысяч

В тяжелом состоянии в Китае находятся 11 тысяч человек

По состоянию на воскресенье, 16 февраля, количество зараженных штаммом COVID-2019 в КНР граждан превысило 69 тысяч. За сутки коронавирус диагностировали еще у 2 168 человек.

Сегодня в Государственном комитете по вопросам гигиены и охраны здоровья Китая заявили о том, что количество жертв новой болезни в стране стали 1 тысяча 665 человек.

Статистика выздоровевших, к счастью, превышает этот показатель почти в 6 раз: из больниц медики выпустили 9 тысяч 419 людей, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

В то же время масштабы распространения болезни угрожающе велики. Под наблюдением врачей находятся 158 тысяч граждан, которые контактировали с инфецированными. Тяжелым называют состояние 11 тысяч 200 пациентов.

Власти Китая также объявили о том, что за умышленное сокрытие или неправильное сообщение о симптомах коронавируса могут посадить на срок до 10 лет или пожизненно или даже казнить.

Также сегодня в Канаде объявили об эвакуации своих граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Украина же наличие двоих зараженных подданных на корабле просто игнорирует. Более того, Кабмин оказался не способен даже вывезти желающих из Ухани.

Первые же образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы не ранее, чем во второй половине 2021-го, так что бороться с пневмонией, которую вызывает штамм, медикам придется буквально кустарными методами.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже несколько суток не могут эвакуировать из Уханя.