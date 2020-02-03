Кабмин объвил войну коронавирусу: Гончарук возглавил штаб

Кабмин объвил войну коронавирусу: Гончарук возглавил штаб

В понедельник, 3 февраля, Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство своим распоряжением утвердило план предотвращения заноса и распространения на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса. Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины - его возглавил Премьер-министр Алексей Гончарук", - говорится в сообщении.

Глава Кабмина пообещал смобилизировать все службы в случае необходимости.

"На данный момент разрабатываем планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании, а Минздрав проконтролирует и поможет методологически", - заявил премьер-министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.