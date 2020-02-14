Китайский коронавирус может поразить две трети населения мира, - ВОЗ

Китайский коронавирус представляет серьезную угрозу для человечества

Неблагоприятный сценарий глобального распространения штамма COVID-2019 может унести жизни многих миллионов людей, а заразиться коронавирусом могут до двух третей жителей Земли.

К такому печальному выводу пришёл советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который считает, что даже при замедлении распространения вируса с помощью жестких карантинных мер каждый заболевший передаст вирус как минимум одному человеку.

- Проблема в том, что карантин был предпринят уже после того, как вирус проник за пределы Китая и разошёлся по разным провинциям КНР, - отметил эксперт. - При обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли.

Первые же образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы не ранее, чем во второй половине 2021-го, так что бороться с пневмонией, которую вызывает штамм, медикам придется буквально кустарными методами.

По состоянию на сегодня от нового коронавируса погибли 1 тысяча 383 человека, а количество зараженных выросло до 64 тысяч.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже несколько суток не могут эвакуировать из Уханя.