война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО

11:49
Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО - фото 1
Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с адвокатом Трампа Рудольфо Джулиани.

Зам Кличко подал в отставку. Названа причина

Об этом градоначальник написал в Facebook.

"Друзья! По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины", - написал Кличко.

Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО - фото 185188

И подчеркнул, что в следующий раз он встретится с "Руди" уже в Киеве. Только следующего раза может и не быть. Окружение Зеленского всерьез взялось за Кличко. Правда, в ближайшее время его никто не уволит: премьер Владимир Гройсман ушел в отпуск.

Что же касается самого Джулиани, то адвокат Трампа примечателен тем, что весьма скептически относится к "зеленым". В частности, из-за Игоря Коломойского, которого обвиняют в угрозах знакомым американского президента.

Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО - фото 185190

Является ли встреча Джулиани и Кличко попыткой последнего заручиться поддержкой американцев? Кто знает…В нашей политике возможно все.

А пока что во всей красе разыгрывается увлекательнейшая драма противостояния центральной и местной властей. Продолжайте следить за новостями на Без Табу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп Виталий Кличко США Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Арест NEYMA: появилась реакция России - фото 1
Арест NEYMA: появилась реакция России
10:02
Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе" - фото 1
Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"
08:59
Судьи Окружного админсуда Киева получили повестки в ГПУ - фото 1
К бегству приготовиться: Луценко предупредил судей ОАСК о вручении подозрений
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...