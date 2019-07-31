Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО

Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с адвокатом Трампа Рудольфо Джулиани.

Об этом градоначальник написал в Facebook.

"Друзья! По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины", - написал Кличко.

И подчеркнул, что в следующий раз он встретится с "Руди" уже в Киеве. Только следующего раза может и не быть. Окружение Зеленского всерьез взялось за Кличко. Правда, в ближайшее время его никто не уволит: премьер Владимир Гройсман ушел в отпуск.

Что же касается самого Джулиани, то адвокат Трампа примечателен тем, что весьма скептически относится к "зеленым". В частности, из-за Игоря Коломойского, которого обвиняют в угрозах знакомым американского президента.

Является ли встреча Джулиани и Кличко попыткой последнего заручиться поддержкой американцев? Кто знает…В нашей политике возможно все.

А пока что во всей красе разыгрывается увлекательнейшая драма противостояния центральной и местной властей. Продолжайте следить за новостями на Без Табу.