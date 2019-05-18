Арест Коломойского: в США назвали "испытание" Зеленского
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани тонко намекнул, что Владимир Зеленский должен поспособствовать аресту Коломойского.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом юрист написал в Twitter.
"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал Рудольф Джулиани.
Под "американскими гражданами", Дужлиани подразумевал людей из своего окружения - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Ранее Игорь Коломойский очень нелестно высказался о них.
"Поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения и еще какой-то ерунды", - заявил уже не беглый олигарх.
Напомним, возвращение национализированного три года назад банка бывшим владельцам, если суд окончательно примет решение об этом, будет означать крах финансовой системы Украины.
https://beztabu.net/novosti_t4952