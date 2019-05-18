Арест Коломойского: в США назвали "испытание" Зеленского

Арест Коломойского: в США назвали "испытание" Зеленского

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани тонко намекнул, что Владимир Зеленский должен поспособствовать аресту Коломойского.

Таки добрался: Коломойский уже в Киеве

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Об этом юрист написал в Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал Рудольф Джулиани.

Под "американскими гражданами", Дужлиани подразумевал людей из своего окружения - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Ранее Игорь Коломойский очень нелестно высказался о них.

"Поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения и еще какой-то ерунды", - заявил уже не беглый олигарх.

Напомним, возвращение национализированного три года назад банка бывшим владельцам, если суд окончательно примет решение об этом, будет означать крах финансовой системы Украины.

Возвращение национализированного три года назад банка бывшим владельцам, если суд окончательно примет решение об этом, будет означать крах финансовой системы Украины.

https://beztabu.net/novosti_t4952