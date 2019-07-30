Виноваты "смотрящие": Богдан рассказал о давлении на Кличко

Виноваты «смотрящие»: Богдан рассказал о давлении на Кличко

Глава ОП Андрей Богдан оправдался за давление Виталия Кличко. По его словам, он просто попросил мэра отказаться от надзора "смотрящих".

"Таких встреч было две (с Кличко - прим. ред). На этих встречах я его лично шесть раз — то есть на каждой встрече по три раза, — просил отказаться от института «смотрящих» в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции , бесхозяйственности, происходящей в Киеве", - сказал политик.

Мэр Киева же в свою очередь будто бы заявил, о том, что осознает "сложившуюся ситуацию", но сделать ничего не может.

Сам же Виталий Кличко все отрицает.

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" – подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - заявил мэр.

И дал Богдану следующий совет:

"Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете".

Интересно, что ранее Виталий Кличко сам рассказывал о "смотрящих", но только не своих, а Богдана. Тот будто бы пытался его уговорить встать под их надзор. Но мэр Киева мужественно отказался.

Напомним, зам Кличко подал в отставку. Названа причина.